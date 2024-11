Cinco pessoas morrem após queda de avião no interior de SP Acidente aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram o estado na noite de quarta-feira São Paulo|Kaic Ferreira, do R7, com informações do Estadão Conteúdo 24/10/2024 - 08h49 (Atualizado em 24/10/2024 - 14h58 ) twitter

Avião modelo EMB-121 “Xingu”, de matrícula PT-MBU, tinha liberação para para fazer táxi aéreo Reprodução/Abaeté Aviação - 24.10.2024

Cinco pessoas morreram depois que um avião de pequeno porte caiu durante as fortes chuvas em Paraibuna, próximo ao limite com Santa Branca, no interior de São Paulo, no começo da noite de quarta-feira (23).

A queda aconteceu na estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, entre os sítios Carpir e Caetê.

Segundo a Defesa Civil, a aeronave Embraer EMB-121 “Xingu”, de matrícula PT-MBU, colidiu em um morro e pegou fogo, em um local de difícil acesso.

A Abaeté Linhas Aéreas, responsável pela aeronave, detalhou que todos os ocupantes eram funcionários da empresa, sendo o comandante, um piloto, enfermeiro e mecânico e uma médica.

O “Xingu” decolou de Florianópolis, em Santa Catarina, às 16h51, e tinha como destino a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A queda aconteceu por volta das 18h39, contudo, de acordo com o COBOM (Centro de Operações da Polícia Militar), as equipes foram acionadas por volta das 18h52, por pessoas que flagraram o acidente.

Avião caiu em área de difícil acesso e os bombeiros permanecem nas buscas pelas vítimas Reprodução/COBOM - 24.10.2024

Na manhã desta quinta-feira (24), a Abaeté confirmou que as cinco pessoas que estavam no avião não sobreviveram ao acidente.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o PT-MBU estava com operação permitida para realizar o serviço, possuia oito assentos, sendo seis para passageiros e o seu CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) estava válido até julho de 2025.

A empresa responsável pelo avião afirmou que ainda não há detalhes sobre o que causou o acidente, e que está prestando todo o suporte as famílias das vítimas.

Ao todo, nove bombeiros, sete agentes do Canil, dois cachorros e alguns drones estão sendo utilizados para localizar os corpos das cinco pessoas.

O prefeito de Paraibuna, Vitão Miranda (PSD), lamentou o acidente em seu perfil oficial no Instagram.

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foram acionados para a ocorrência.