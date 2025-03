Sabesp receberá prêmio internacional por melhor privatização na América Latina Homenagem será recebida pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, em Londres São Paulo|Do R7 15/03/2025 - 16h40 (Atualizado em 15/03/2025 - 17h00 ) twitter

Tarcísio de Freitas vai a Londres, nesta segunda (17), para receber prêmio internacional pela Sabesp NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 13.03.2025

O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas, receberá um prêmio internacional em nome da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) nesta segunda-feira (17) em Londres, no Reino Unido . A companhia, privatizada no ano passado, receberá uma homenagem por melhor privatização da América Latina feita em 2024.

A International Financing Review, responsável pela premiação, entendeu que a compra de parte das ações da empresa de saneamento foi a operação mais próspera da região no ano anterior. Além do governador, também estarão presentes o presidente da Sabesp, Carlos Piani, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende, e o secretário de Parcerias em Negócios, Rafael Benini.

Não é a primeira vez que a empresa é premiada. No início do ano, a privatização da Sabesp teve destaque no LatinFinance Deal of the Year Awards, que ocorreu nos Estados Unidos.

Privatização

Em julho, o governo de SP concluiu a privatização da companhia, vendendo, por R$ 14,7 bilhões, 32% dos papéis da empresa. Assim, o estado passou a deter 18,3% das ações, que, antes do processo de privatização, eram de 50,3%.

A partir da privatização, as metas de universalização do saneamento em São Paulo e o Plano Regional de Saneamento Básico foram antecipados, de 2033 para 2029. O plano prevê investimentos R$ 69 bilhões até 2029 para levar água potável, tratamento e coleta de esgoto para toda a população.