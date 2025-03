40 anos da redemocratização: Lula defende vigilância constante contra ameaças à democracia Lula ressaltou que, ao longo dessas quatro décadas de democracia ininterrupta, o Brasil avançou em diversas áreas Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 15/03/2025 - 14h24 (Atualizado em 15/03/2025 - 14h26 ) twitter

Lula deu a declaração em suas redes sociais Ricardo Stuckert / PR - 14/03/2025

No aniversário de 40 anos da redemocratização do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (15) que a democracia precisa ser defendida “todos os dias” contra aqueles que ainda “planejam a volta do autoritarismo”.

A declaração foi feita nas redes sociais na data que marca quatro décadas desde o início da transição democrática no país, após 21 anos de ditadura militar. Em 15 de março de 1985, José Sarney assumia interinamente a Presidência da República, já que o presidente eleito indiretamente, Tancredo Neves, estava hospitalizado. Sarney, eleito vice de Tancredo, tornou-se o primeiro presidente civil após o período militar.

Lula, que mantém proximidade política com Sarney, afirmou que essa data representa “o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia”. Ele também destacou o papel do ex-presidente na condução da transição política.

“O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988, e mudássemos a história do Brasil”, afirmou o petista.

Mais que a posse de um presidente da República, 15 de março de 1985 será lembrado como o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia.



O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso… — Lula (@LulaOficial) March 15, 2025

Lula ressaltou que, ao longo dessas quatro décadas de democracia ininterrupta, o Brasil avançou em diversas áreas, consolidando-se como um país democrático, livre e soberano. No entanto, ele alertou que a luta pela manutenção do regime democrático deve ser contínua.

“Sem a democracia, nada disso seria possível. Por isso, é preciso defendê-la todos os dias daqueles que, ainda hoje, planejam a volta do autoritarismo. É preciso mostrar às novas gerações o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura, e ter todos os direitos negados, inclusive o direito à vida”, destacou.

O presidente também aproveitou a ocasião para homenagear aqueles que lutaram pela redemocratização do país. “Hoje – e todo dia – é dia de celebrarmos a democracia”, concluiu Lula.