Criminoso é morto por policial durante assalto no trânsito em SP; veja vídeo Policial militar estava de folga; caso ocorreu em Embu das Artes

Um homem morreu baleado por um policial militar durante uma tentativa de assalto em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

O criminoso tentou abordar um motorista enquanto os carros estavam parados no semáforo. Foi então que o agente, que estava de folga em uma academia próxima, notou a movimentação e agiu. O assaltante chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!