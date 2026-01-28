Logo R7.com
Criminoso é morto por policial durante assalto no trânsito em SP; veja vídeo

Policial militar estava de folga; caso ocorreu em Embu das Artes

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

Um homem morreu baleado por um policial militar durante uma tentativa de assalto em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

O criminoso tentou abordar um motorista enquanto os carros estavam parados no semáforo. Foi então que o agente, que estava de folga em uma academia próxima, notou a movimentação e agiu. O assaltante chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

