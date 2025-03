Criminosos armam emboscada, disparam várias vezes e matam PM à paisana na Grande SP Agente de segurança, assassinado em São Bernardo do Campo assim como amigo de 23 anos, estava afastado por razões pessoais São Paulo|Guilherme Gomes, da Agência RECORD* 15/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 15/03/2025 - 15h11 ) twitter

Policial militar, que estava afastado desde agosto de 2024, foi executado no ABC EDSON LUIZ CARVALHO DE LIMA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 12.03.2025

Um PM (policial militar) à paisana e outro homem foram baleados em uma emboscada e morreram no bairro Royal Park, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, às 19h20 da última sexta-feira (14).

O agente de 37 anos e um rapaz de 23 estavam em um carro quando os suspeitos passaram, em outro veículo, um Hyundai I30, de cor preta, e atiraram contra as vítimas. Eles fugiram logo após o crime.

A PM foi acionada e encontrou o homem mais novo baleado, no banco do motorista do carro, um Renault Sandero. O policial, que também foi atingido, foi encontrado no chão, a cerca de 2 metros do veículo.

Próximo ao local, os policiais localizaram uma caminhonete, uma Mitsubishi Triton, que havia sido furtada.

‌



O agente, atingido no queixo, no peito e no braço, foi socorrido e encaminhado ao PS (Pronto-Socorro) do Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, porém não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 20 minutos após chegar ao local.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que o agente estava afastado da corporação desde agosto de 2024 por motivos pessoais.

‌



A outra vítima, ferida com um tiro no braço, no queixo e na perna, ficou internada no Hospital Santa Casa de Santo André e passou por cirurgia. Ele também não resistiu e morreu.

Ainda não há informação sobre a quantidade de suspeitos envolvidos.

‌



O irmão do policial esteve na unidade policial e confirmou que ele e o rapaz que também morreu eram amigos.

Os veículos, um aparelho celular, a arma e um carregador de munição do policial foram apreendidos.

O caso foi registrado como homicídio e localização e apreensão de objeto, no 3° Distrito Policial da cidade, que pediu perícia.

Leia a nota da Secretaria de Segurança Pública:

“A Polícia Civil investiga a morte de dois homens, de 23 e 37 anos, baleados dentro de um veículo no bairro Royal Park, em São Bernardo do Campo, na noite de sexta-feira (14). Uma das vítimas era um polícia militar, contudo estava afastado da corporação desde agosto de 2024 por motivos pessoais.

A PM foi acionada e no local encontrou o homem mais novo baleado no banco do motorista do carro. O homem mais velho também foi atingido e encontrado no chão a cerca de dois metros do veículo. Este que portava documentação que o identificava como PM.

Segundo as informações, as vítimas estavam no veículo quando criminosos armados chegaram atirando contra eles. As vítimas foram socorridas com vida ao Hospital das Clínicas e ao Hospital Santa Casa de Santo André, mas não resistiram.

Foi requisitada perícia no local. O veículo, um celular, a arma e um carregador de munição do policial foram apreendidos. Caso registrado como homicídio e localização e apreensão de objeto no 3° DP de São Bernardo do Campo."

*Sob supervisão de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD