Criminosos entram em garagem de condomínio e levam carro de luxo em São Bernardo do Campo (SP) Veículo avaliado em R$ 120 mil ainda não foi localizado

Em São Bernardo do Campo, três suspeitos invadiram uma garagem residencial e roubaram uma BMW importada, avaliada em R$ 120 mil.

Segundo as imagens da câmera de segurança do local, o trio entrou sem problemas pelo portão e tentou abrir alguns veículos, mas só obteve sucesso com o carro importando.

A Polícia Militar permanece nas investigações, mas nenhum dos suspeitos ou o veículo foram encontrados.

