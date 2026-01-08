Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Criminosos entram em garagem de condomínio e levam carro de luxo em São Bernardo do Campo (SP)

Veículo avaliado em R$ 120 mil ainda não foi localizado

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Em São Bernardo do Campo, três suspeitos invadiram uma garagem residencial e roubaram uma BMW importada, avaliada em R$ 120 mil.

Segundo as imagens da câmera de segurança do local, o trio entrou sem problemas pelo portão e tentou abrir alguns veículos, mas só obteve sucesso com o carro importando.


A Polícia Militar permanece nas investigações, mas nenhum dos suspeitos ou o veículo foram encontrados.

Search Box

Busque no R7

 

PM (Polícia Militar)

Polícia

São Bernardo do Campo

BMW

Roubo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.