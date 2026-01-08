Criminosos entram em garagem de condomínio e levam carro de luxo em São Bernardo do Campo (SP)
Veículo avaliado em R$ 120 mil ainda não foi localizado
Em São Bernardo do Campo, três suspeitos invadiram uma garagem residencial e roubaram uma BMW importada, avaliada em R$ 120 mil.
Segundo as imagens da câmera de segurança do local, o trio entrou sem problemas pelo portão e tentou abrir alguns veículos, mas só obteve sucesso com o carro importando.
A Polícia Militar permanece nas investigações, mas nenhum dos suspeitos ou o veículo foram encontrados.
