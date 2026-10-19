Descupinização: como funciona o tratamento e quanto tempo leva? Entenda os métodos usados contra os cupins, os prazos de cada um e se a família precisa sair de casa durante o serviço

Cupins SP Inteligência Artificial / Magnific

Quem descobre cupins em casa costuma ter a mesma dúvida: o que acontece depois que a descupinizadora chega? O tratamento muda conforme o tipo de cupim, o local da infestação e a estrutura do imóvel. A descupinização combina técnicas para eliminar a colônia e evitar que a praga volte, e todo o processo começa com uma inspeção. Um técnico percorre o imóvel, identifica a espécie, localiza os focos e avalia a extensão do problema. É essa visita que define os métodos, o tempo de serviço e o orçamento.

Os métodos mais usados

A injeção na madeira é indicada quando os cupins já estão dentro de móveis, portas, batentes, forros ou estruturas de telhado. O produto é aplicado diretamente na peça, em pontos estratégicos, para eliminar os insetos e proteger a madeira contra novas infestações. Em geral, a aplicação é feita no mesmo dia da visita técnica.

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A barreira química no solo é voltada aos cupins subterrâneos, que partem da terra para chegar à construção. O produto é aplicado ao redor e, em alguns casos, sob a edificação, formando uma proteção entre a colônia e o imóvel. Como envolve áreas maiores, o serviço tende a levar mais tempo do que o tratamento de uma peça isolada, e a barreira exige acompanhamento ao longo do tempo.

O tratamento de móveis e estruturas inclui aplicações localizadas e produtos de proteção da madeira, principalmente em móveis e estruturas externas, como pergolados e decks. Em alguns casos, também são usadas iscas, que os próprios cupins levam ao ninho e que contaminam a colônia.

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Quanto tempo leva e é preciso sair de casa?

Não existe prazo único. O serviço em um móvel ou em poucos pontos pode ser concluído em algumas horas, enquanto imóveis inteiros, com tratamento de solo e estrutura, podem exigir mais de um dia. A aplicação não encerra o trabalho: o técnico costuma voltar depois de algumas semanas ou meses para uma nova inspeção, que confirma se o tratamento funcionou.

Sair ou não de casa depende do método e do produto. Em muitos tratamentos localizados, a família não precisa deixar o imóvel, mas pode haver um período de espera ou a liberação de apenas alguns cômodos. Por isso, antes do serviço, vale perguntar à empresa quais produtos serão usados, se são registrados nos órgãos competentes, por quanto tempo os ambientes devem ficar desocupados e quais cuidados tomar com crianças, idosos e animais de estimação. Alimentos e utensílios também podem precisar ser cobertos ou retirados.

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