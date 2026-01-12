Logo R7.com
Entregador de comida salva família de tentativa de assalto; veja vídeo

Apesar de corajosa, atitude do trabalhador não é recomendada por especialistas em segurança

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

Em São Paulo, um entregador de comida ajudou uma família abordada por criminosos e impediu um assalto.

As imagens de câmeras de segurança do local revelaram quando a dupla de assaltantes se aproximou do casal e da criança de colo exigindo o veículo da família. O entregador aparece em seguida, afugentando os criminosos. Ele afirmou que tinha uma barra de ferro para defender as vítimas.


Os bandidos não completaram o crime, fugiram, e ainda não foram identificados.

