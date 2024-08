FAB inicia retirada dos motores de avião que caiu em Vinhedo (SP) e deixou 62 mortos Peças serão inicialmente armazenadas em São Paulo, nas instalações do Seripa IV, para posteriores averiguações técnicas São Paulo|Do R7, em Brasília 11/08/2024 - 11h23 (Atualizado em 11/08/2024 - 11h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

motores serão inicialmente armazenados em SP Reprodução/RECORD

A FAB (Força Aérea Brasileira) inicia neste domingo (11) a remoção dos motores do avião da Voepass, antiga Passaredo, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, por volta das 13h28 dessa sexta-feira (9). A retirada será feita por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O voo tinha 62 pessoas a bordo – todas morreram.

Segundo a FAB, os motores serão inicialmente armazenados em São Paulo, nas instalações do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), uma organização militar da FAB subordinada ao Cenipa, No local, as autoridades competentes darão prosseguimento às devidas averiguações técnicas.

A ação conta também com a presença de representantes da agência francesa responsável pela fabricação da aeronave, a Bureau D’enquetes Et D’analyses Pour La Securite De L’aviation Civile, e de epresentantes da agência canadense responsável pela fabricação dos motores, a Transportation Safety Board.

A aeronave do voo 2283 caiu no bairro de Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), por volta das 13h28. O avião da companhia Voepass, com capacidade para 68 passageiros, saiu do município de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo contava com 62 pessoas a bordo. A Defesa Civil informou que a aeronave explodiu ao cair no chão.

Publicidade

Desde o primeiro momento, as autoridades informaram que ninguém a bordo sobreviveu. Apesar de a aeronave ter explodido na garagem de uma casa, nenhuma pessoa foi atingida em solo. Vídeos registraram o momento da queda do avião.

Ao todo, 62 pessoas morreram. Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações repassadas pela própria Voepass, que havia 61 pessoas a bordo. A empresa atualizou os dados na manhã de sábado (10). A companhia relatou que, no avião, tinham 57 passageiros e quatro tripulantes.

Publicidade

O percurso foi seguido pelo avião normalmente até por volta das 13h. A aeronave decolou de Cascavel (PR) às 11h50 e deveria pousar em Guarulhos (SP) às 13h45. Segundo informações da Força Aérea Brasileira, a partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, nem declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda de contato com o radar ocorreu às 13h22.

Em coletiva de imprensa na noite de sexta-feira, responsáveis pela Voepass informaram que o ATR-72 passou por manutenção na noite anterior ao acidente. Segundo a empresa, tudo estava no padrão técnico observado pela companhia. Ainda conforme os representantes da Voepass, o avião estava em rota normal até a queda. Os empresários lembraram que ainda precisam ser analisadas informações para as causas serem compreendidas.

Publicidade

Tempo apresentava instabilidade

Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas. Pilotos que sobrevoaram São Paulo na sexta-feira (9) confirmaram uma condição atmosférica fora do normal. O ATR-72 é um avião de médio porte com boa reputação de segurança. Por características de projeto, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera.

Quem são as vítimas

Segundo a Voepass, a tripulação tinha todas as certificações necessárias para o voo e era composta por pessoas experientes. A equipe era formada por: Danilo Santos Romano, comandante; Humberto de Campos Alencar e Silva, co-piloto; Débora Soper Ávila, comissária; e Rubia Silva de Lima, comissária.

Entre os passageiros estavam pai e filha: Liz Ibba Santos, de três anos, e Rafael Fernando dos Santos, que viajavam para celebrar o Dia dos Pais; as médicas residentes de oncologia clínica Arianne Albuquerque Estevan Risso e Mariana Comiran Belim; e o árbitro de judô Edilson Hobold, de 52 anos. A lista completa foi disponibilizada por volta das 18h de sexta-feira.