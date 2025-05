Filha de Paulo Cupertino diz que Justiça foi feita com condenação do pai Isabela Tibcherani publicou um vídeo em suas redes sociais para comentar o desfecho do caso São Paulo|Do Estadão Conteúdo 31/05/2025 - 20h32 (Atualizado em 31/05/2025 - 20h32 ) twitter

Isabela Tibcherani, filha do empresário Paulo Cupertino, condenado a 98 anos de prisão por matar seu então genro, o ator Rafael Miguel, comentou neste sábado (31), em um vídeo em suas redes sociais, o desfecho do caso.

Isabela Tibcherani se pronunciou neste sábado (31) sobre a condenação do pai Reprodução/ Balanço Geral

Nele, a jovem se disse aliviada por poder finalmente virar uma página de sua história, agradeceu às pessoas que lhe apoiaram e aos seus advogados. No pronunciamento, ela ainda revelou ter sua saúde mental prejudicada em consequência do crime, ocorrido em junho de 2019.

“É isso. Vamos seguir com a vida, como eu já vinha fazendo. Mas, agora, com a certeza de que o verdadeiro culpado de todo o caos vai pagar pelo que fez. Hoje eu sou uma mulher muito diferente daquela menina”, disse ela.

Amparo após um crime

Isabela ainda declarou que a sentença deu a ela e à família do namorado algum tipo de amparo. “Por mais que isso jamais vá mudar o que a gente sente, a dor que foi causada, a gente consegue olhar para a frente e pensar que, pelo menos de alguma forma, fomos amparados. Acho que essa é a palavra. A Justiça foi feita”, avaliou.

A jovem, agradecida pelo apoio que recebeu durante o julgamento, revelou que se ausentou das redes sociais durante os últimos anos. “Hoje posso dizer que construí ciclos maravilhosos com pessoas que me amam genuinamente, cuidam, protegem, estão por perto quando necessário, nos bons e nos maus momentos. Consegui, de fato, construir uma vida para mim. Sou muito grata, apesar de tudo”, acrescentou.

Tibcherani também agradeceu aos advogados que trataram de seu caso, “por estarem ao meu lado por todos esses anos, prezarem pelo meu bem, integridade e saúde mental, que é algo que foi muito prejudicado ao longo desses anos. Mas graças a Deus, hoje eu tenho condição de cuidar.”

