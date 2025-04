Homem é suspeito de matar companheira atropelada em Pirituba, zona norte de SP Segundo a filha da vítima, padrasto agiu após uma discussão por ciúmes; caso aconteceu na madrugada deste domingo (20) São Paulo|Do R7 20/04/2025 - 18h13 (Atualizado em 20/04/2025 - 18h13 ) twitter

Avenida Cabo Adão Pereira, em Pirituba, local onde ocorreu o crime de feminicídio Reprodução/ Google Street View - 20.04

Uma mulher morreu após ser atropelada em Pirituba, zona norte de São Paulo, na madrugada deste domingo (20). Segundo a filha da vítima, o companheiro da mãe teria cometido o crime durante uma crise de ciúmes.

Em depoimento à polícia, a jovem afirmou que estava em um bar da região com seu marido e a mãe, quando o padrasto apareceu e os convidou para ir a outro estabelecimento na Freguesia do Ó.

Durante o caminho até o local, os dois discutiram e ele ordenou que todos deixassem o carro na região da Avenida Cabo Adão Pereira. Na sequência, no momento em que os três já estavam na calçada, o homem os atropelou.

A enteada do suspeito teve arranhões na perna, enquanto seu marido sofreu uma fratura exposta na mesma região. Já a mãe da jovem teve diversos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O homem fugiu do local após o ocorrido. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Defesa da Mulher - Norte.

