Homem morre após ficar preso entre a porta do trem e a da plataforma no metrô de SP A estação de metrô fica localizada na avenida Carlos Caldeira Filho, no bairro do Campo Limpo, zona sul paulistana São Paulo|Khauan Wood e Augusta Ramos, da Agência RECORD 06/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vítima, que não portava documentos, ainda não foi identificada CCR/Divulgação

Um homem morreu após ficar preso entre as portas do trem e da plataforma, na estação Campo Limpo da linha 5-Lilás, da ViaMobilidade, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (6).

A estação de metrô fica localizada na avenida Carlos Caldeira Filho, no bairro do Campo Limpo.

De acordo com a empresa, a vítima, que não portava documentos, ainda não foi identificada. Até o momento não há informações de como o homem ficou presa entre a composição e a estação.

A Polícia Militar informou não ter sido acionada para a ocorrência. A RECORD aguarda retorno da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

‌



Em nota, a ViaMobilidade, empresa responsável pela linha, afirmou que lamenta o ocorrido e que, “neste momento, todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp