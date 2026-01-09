Homem tem ataque de fúria ao ser demitido e danifica oito carros no estacionamento da empresa; veja imagens Funcionário havia sido contratado 40 dias atrás e esperava efetivação; caso aconteceu em Campinas (SP)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Não é fácil lidar com uma demissão, mas a maneira a qual um homem de Campinas reagiu passou dos limites. O rapaz de 34 anos e natural de São Paulo havia sido contratado por uma empresa de telecomunicações havia 40 dias. Com o emprego poderia sustentar os dois filhos menores de idade que viviam na capital e tinha a esperança de que seria efetivado pela empresa. Ao receber a carta de desligamento nos recursos humanos, os colegas afirmaram que ouviram ele fazer uma ameaça: “Vocês vão ver o que eu vou fazer”.

Quando foi devolver o carro para a firma no estacionamento, o homem foi tomado por um súbito ataque de fúria. De repente, ele começa a bater contra os outros veículos presentes no local. O barulho causado pelas colisões e o som agudo dos pneus chamaram a atenção dos empregados, que presenciaram em choque o antigo colega danificar ao todo oito carros da frota e um portão.

‌



Um supervisor tentou impedir o motorista de continuar os estragos, mas, segundo relatos, foi quase atropelado ao tentar fazer isso. Após sair do carro, o colaborador — ainda visivelmente alterado —, jogou no chão um notebook e outros equipamentos da empresa no chão. Com medo dos futuros estragos, os funcionários acionaram a polícia, que deteve o homem e levou-o à delegacia.

Segundo o relato do próprio, o que o motivou a cometer tais ações foi não receber nenhuma resposta da empresa após pedir ajuda para voltar a São Paulo. Ele agora responde por danos ao patrimônio.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!