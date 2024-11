Incêndio atinge a Galeria Pagé, na região da 25 de Março; três pessoas são hospitalizadas Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas; não há informações sobre as causas do fogo

São Paulo|Kaic Ferreira, do R7 28/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h50 ) twitter

