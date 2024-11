Incêndio de grandes proporções no Brás trava o trânsito e desvia 7 linhas de ônibus no centro Chamas consomem centro comercial de lojas de roupas e tecidos desde as 6h45 desta quarta-feira (30) São Paulo|Do R7, com Estadão Conteúdo 30/10/2024 - 08h18 (Atualizado em 30/10/2024 - 08h22 ) twitter

Fogo acabou com centro comercial na região do Brás, em São Paulo Reprodução/RECORD – 30.10.2024

O incêndio de grandes proporções em um shopping de compras na rua Barão de Ladário, na região do Brás, travou o trânsito que já é complicado no centro de São Paulo (SP) nesta quarta-feira (30).

Conforme a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), havia 506 km de congestionamento na capital paulista às 8h15, sendo 24 km só no centro — 5% acima da média para o horário.

Além disso, a SPTrans (São Paulo Transporte) informou que sete linhas de ônibus já foram desviadas desde as 6h30 em razão de interferência na Rua Barão de Ladário com a Rua Oriente.

As linhas de ônibus afetadas são:



- 174M/10 Vl. Sabrina - Museu do Ipiranga;



- 2105/10 Jd. Filhos da Terra - Lgo. da Concórdia;



- 2123/10 Vl. Medeiros - Liberdade;



- 2127/10 Pq. Edu Chaves - Liberdade;



- 2161/10 Pq. Edu Chaves - Pça. do Correio;



- 271F/10 Center Norte - Metrô Belém;



- 272N/10 Pq. Novo Mundo - Pq. D. Pedro II.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 17 viaturas foram encaminhadas para prestar atendimento no local.