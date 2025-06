Berinjela ganha destaque por cultivo sustentável e benefícios à saúde Produto versátil é cultivado o ano todo em regiões quentes e traz vantagens nutricionais importantes Agro Record Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 16h24 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h24 ) twitter

A berinjela, bastante presente na agroindústria local, destaca-se pela versatilidade no cultivo e riqueza nutricional. Pode ser plantada durante todo o ano em climas quentes e é fonte de cálcio e ferro, nutrientes que auxiliam na saúde óssea e no controle do colesterol. Severino Antônio, agricultor com mais de 50 anos de experiência, reforça que o cuidado no cultivo é fundamental para garantir a qualidade da colheita.