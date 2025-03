Brasil está prestes a bater recorde histórico no faturamento das lavouras de café Números referem-se a 2025 e foram divulgados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária Agro Record Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil está prestes a alcançar um recorde histórico no faturamento bruto das lavouras de café em 2025, conforme divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária.

O café arábica, especialmente produzido na região de Franca (SP), continua sendo o mais representativo, com uma receita projetada de R$80 bilhões, representando 70% do total. O crescimento é de 46% em relação ao ano anterior, com um faturamento total estimado em mais de R$116 bilhões.

A região Sudeste mantém sua liderança na cafeicultura nacional, contribuindo com 85% do faturamento previsto.