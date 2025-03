China habilita exportação de gergelim de 21 empresas brasileiras Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking global de exportação, representando 5% do comércio mundial Agro Record Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 16h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h00 ) twitter

A China, maior parceiro comercial do Brasil, autorizou que 21 empresas brasileiras exportem gergelim, destacando o potencial do agronegócio nacional.

Com 38% do consumo mundial de gergelim, a China reforça a posição do Brasil, que ocupa o sétimo lugar no ranking global de exportação, representando 5% do comércio mundial.

No Brasil, a produção de gergelim cresce como segunda safra, impulsionando a diversificação e a expansão do agronegócio, com destaque para os estados de Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins.