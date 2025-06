Cultura do maracujá impulsiona economia rural em Goiás O cultivo fácil e os cursos de capacitação incentivam mais famílias a investir no maracujá Agro Record Interior SP|Do R7 16/06/2025 - 17h07 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h07 ) twitter

No interior de Goiás, a produção de maracujá está transformando a vida de pequenos agricultores que investem na fruta como fonte de renda. Com cerca de 150 pés, a produção já abastece mercados locais com polpa e fruta fresca. A facilidade de cultivo e o apoio de cursos de capacitação têm incentivado mais famílias a adotarem o maracujá como alternativa econômica viável.