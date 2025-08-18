Fenasucro & Agrocana apresenta novidades para impulsionar pequenas empresas Iniciativas mostram que inovação e apoio são chave para o crescimento no setor Agro Record Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 16h56 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na 31ª Fenasucro & Agrocana, no espaço do Sebrae, pequenas empresas destacam-se em tecnologia e meio ambiente, mostrando que com apoio é possível crescer e se preparar para o mercado. De robôs que automatizam tarefas a sondas que monitoram a qualidade da água, as inovações demonstram como empreendedores podem integrar o futuro da indústria, ganhando eficiência sem comprometer empregos.