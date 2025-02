Incidência de Greening chega a 44% no cinturão citrícola de São Paulo Renato Bassanezi, pesquisador da Fundecitrus e vice-diretor do CPA, explica os males dessa bactéria Agro Record Interior SP|Do R7 10/02/2025 - 14h01 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h01 ) twitter

A incidência de Greening chegou a 44% do cinturão citrícola do estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Este é o sétimo ano consecutivo de crescimento da pior doença da citricultura.

Para falar mais sobre esse assunto, o Agro Record recebeu Renato Bassanezi, pesquisador do Fundecitrus e vice-diretor do Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura.