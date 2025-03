Pistache vira tendência na culinária de Ribeirão Preto (SP) Semente tem se destacado nas prateleiras de docerias, sorveterias e padarias da cidade Agro Record Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 15h52 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h52 ) twitter

O pistache tem se destacado nas prateleiras de docerias, sorveterias e padarias em Ribeirão Preto (SP), conquistando novos paladares com sua versatilidade em pratos doces e salgados.

Com a produção mundial liderada pelos Estados Unidos, o Brasil estuda cultivar a semente no Ceará, para atender à crescente demanda. Desde 2023, o consumo de pistache no país aumentou significativamente, com importações triplicando.

Além de seu sabor marcante, o pistache oferece benefícios à saúde, como a redução do colesterol ruim e a melhora da circulação sanguínea.