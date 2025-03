USP inaugura Estação Experimental de Hidrogênio Renovável a partir do etanol Projeto visa demonstrar a viabilidade do etanol como vetor para a produção de hidrogênio sustentável Agro Record Interior SP|Do R7 05/03/2025 - 18h44 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h44 ) twitter

A Universidade de São Paulo (USP) lança a primeira Estação Experimental do mundo dedicada à produção de hidrogênio renovável a partir do etanol, um marco na busca por soluções energéticas limpas e na transição para uma economia de baixo carbono.

Com um investimento de cinquenta milhões de reais, a estação está localizada na Cidade Universitária em São Paulo e conta com a colaboração de grandes empresas e instituições. O projeto visa demonstrar a viabilidade do etanol como vetor para a produção de hidrogênio sustentável, com capacidade para produzir cem quilos de hidrogênio por dia.

A produção será testada em coletivos de transporte público e outros veículos, avaliando a taxa de conversão e eficiência. Este avanço pode servir de base para iniciativas em larga escala, beneficiando fabricantes de aviões e montadoras de caminhões e ônibus, contribuindo para a redução das emissões de carbono.