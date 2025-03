Valor do suíno está em alta no Brasil Preço no interior de São Paulo subiu quase 11% e as exportações para Filipinas, México e Hong Kong aumentaram 16%

Agro Record Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h33 ) twitter

