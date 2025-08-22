Abaixo-assinado pede melhorias no transporte público de Ribeirão Preto (SP) O documento tem assinaturas de moradores de cinco bairros e levanta questões sobre a superlotação nos horários de pico Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Ribeirão Preto (SP), usuários da linha 101 Parque Avelino enfrentam superlotação nos horários de pico, dificultando o embarque. Moradores de cinco bairros, incluindo Salgado Filho 2, organizaram um abaixo-assinado pedindo melhorias no transporte público. A RP Mobi não alterou a linha, apesar das mudanças em outras rotas. Passageiros relatam atrasos e veículos antigos, agravando a situação.