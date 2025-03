Acidente fatal mata homem de 30 anos, na rodovia Washington Luís (SP) Colisão traseira com caminhão parado no acostamento resultou em morte instantânea; namorada da vítima segue hospitalizada Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente na rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté (SP), resultou na morte do motorista Jorge Luiz dos Santos, 30 anos, na manhã desta sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária, o jovem perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão que estava parado no acostamento devido a problemas mecânicos.

A passageira Lúcia Oliveira, namorada da vítima, foi socorrida por equipes da concessionária que administra o trecho e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece internada.

As causas exatas do acidente seguem sob investigação.