Advogado explica consequências legais de acidente que matou 12 estudantes em Nuporanga Especialista em trânsito aponta que possíveis penalidades a responsáveis dependem de investigações sobre o acidente Balanço Geral Interior SP|Do R7 Record Interior SP 21/02/2025 - 13h32 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h32 )

Advogado explica consequências legais de acidente que matou 12 estudantes em Nuporanga

A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante do motorista da carreta que se envolveu no acidente que matou 12 estudantes e deixou 19 feridos, na noite desta quinta-feira (20), em Nuporanga. Um advogado especialista em trânsito explica que as consequências legais desse acidente, incluindo possíveis penalidades aos responsáveis pelos acidentes, vão depender de investigações.