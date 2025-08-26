Aluna de 12 anos é ameaçada e o pai dela é agredido na saída de escola em Ribeirão Preto (SP)
Especialistas discutem o reflexo da violência social nas escolas e a necessidade de apoio e políticas públicas para prevenir tais incidentes
Um caso de violência em uma escola pública de Ribeirão Preto (SP), onde uma aluna de 12 anos foi ameaçada e seu pai agredido, levanta preocupações sobre a segurança escolar. Especialistas discutem o reflexo da violência social nas escolas e a necessidade de apoio e políticas públicas para prevenir tais incidentes. A importância da educação como base para transformação social é destacada.