Aluna de 12 anos é ameaçada e o pai dela é agredido na saída de escola em Ribeirão Preto (SP)

Especialistas discutem o reflexo da violência social nas escolas e a necessidade de apoio e políticas públicas para prevenir tais incidentes

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Um caso de violência em uma escola pública de Ribeirão Preto (SP), onde uma aluna de 12 anos foi ameaçada e seu pai agredido, levanta preocupações sobre a segurança escolar. Especialistas discutem o reflexo da violência social nas escolas e a necessidade de apoio e políticas públicas para prevenir tais incidentes. A importância da educação como base para transformação social é destacada.

