Assistente fiscal fica famosa após dormir em festa de Éder Militão O evento, que durou 12 horas, contou com apresentações musicais, incluindo Gusttavo Lima, que não conseguiu acordá-la Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcela Moreno, assistente fiscal de Sertãozinho (SP), tornou-se famosa após ser filmada dormindo no casamento do jogador Éder Militão. O evento, que durou 12 horas, contou com apresentações musicais, incluindo Gusttavo Lima, que não conseguiu acordá-la. A repercussão foi enorme, com milhões de visualizações nas redes sociais. Marcela, conhecida por sua rotina exaustiva, planeja compartilhar mais de sua vida online.