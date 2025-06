Balanço Geral vai à casa de Gutinho, o menino que viralizou montado na porca Foguete Sucesso na redes sociais ajuda a construir a casa da família, enquanto Gutinho continua a surpreender com sua conexão única com os bichos Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/06/2025 - 16h40 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h40 ) twitter

O programa da RECORD, Balanço Geral, foi à casa de Gutinho, o menino que viralizou indo para a escola montado em uma porca, chamada Foguete. Com o apoio da família, ele produz vídeos que encantam milhões, mostrando sua habilidade com animais. O sucesso nas redes sociais ajuda a construir a casa da família, enquanto Gutinho continua a surpreender com sua conexão única com os bichos.