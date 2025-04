Botafogo-RP homenageia jovem jogador Pedro Severino durante partida do Brasileirão Série B Clube exibiu faixa e camisa em apoio ao atleta de 19 anos, vítima de grave acidente na Rodovia Anhanguera Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 16h12 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h12 ) twitter

O Botafogo de Ribeirão Preto prestou homenagem ao jovem jogador Pedro Severino durante partida do Brasileirão Série B. A equipe exibiu uma faixa com a foto do atleta e a mensagem “Força Pedro, estamos com você”, além de uma camisa com seu nome e o número 10.

Pedro, de 19 anos, ex-atleta da base do Botafogo e recentemente transferido para o Bragantino, sofreu um grave acidente na Rodovia Anhanguera. O jogador, filho do ex-jogador Lucas Severino, apresenta melhoras e permanece sob cuidados intensivos em hospital particular.