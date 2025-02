Polícia investiga homem por maus-tratos após fazer cachorro ‘pular’ de escada em Barretos (SP) Homem fazia acrobacias com animal e foi flagrado por moradores; delegado fala sobre possível crime de maus-tratos Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 16h57 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h01 ) twitter

A Polícia Civil de Barretos (SP) recebeu informações por meio de vídeos que circularam na internet de que uma pessoa utilizava o animal em exibições em troca de dinheiro de motoristas e pedestres.

O suspeito fazia o cachorro subir até uma base instalada no topo de uma escada, de onde o forçava a saltar sobre um colchonete, no chão. Em uma das imagens, é possível ver o animal aterrissando fora do colchonete, o que poderia causar lesões graves.

Diante dos fatos, a polícia realizou o resgate do cachorro, que vivia em péssimas condições, e apreendeu a escada usada nas exibições.