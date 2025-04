Caminhada promove conscientização e inclusão do autismo em Guará (SP) A 4ª edição da “Caminhada de Conscientização do Autismo” aconteceu no último sábado (05) e reuniu famílias, empresários, influenciadores e motociclistas Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/04/2025 - 13h43 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 4ª edição da “Caminhada de Conscientização do Autismo” aconteceu no último sábado (05), em Guará, na região de Franca (SP). O evento celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é comemorado dia 02 de abril, e reuniu famílias, empresários, influenciadores e motociclistas.

A caminhada destacou a importância da inclusão e da informação sobre o transtorno, com depoimentos emocionantes de participantes como Luiz Fernando e Kennedy, crianças autistas que compareceram com suas famílias.

O encontro também contou com a presença de Maria Fernanda, uma influenciadora digital com Síndrome de Down, reforçando a mensagem de inclusão.

A iniciativa visa aumentar a conscientização e melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo, promovendo a aceitação e integração na sociedade.