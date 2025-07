Caminhão carregado de morango tomba na pista após acidente na rodovia Anhanguera O motorista do caminhão de verduras, que atingiu o de morango, teria dormido ao volante Balanço Geral Interior SP|Do R7 30/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h42 ) twitter

Um acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Anhanguera interditou a pista na madrugada. Um caminhão carregado de morangos tombou após ser atingido por outro veículo que transportava verduras. O motorista do caminhão de verduras teria dormido ao volante. Apesar do impacto, os ocupantes do caminhão de morangos sofreram apenas ferimentos leves. O trânsito foi desviado e a carga de morangos está sendo avaliada.