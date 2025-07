Cantor lança álbum com músicas inspiradas em Franca (SP) e Minas Gerais Projeto musical valoriza memórias afetivas e promove inclusão cultural Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/07/2025 - 16h41 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h41 ) twitter

O cantor e arquiteto Erlindo Morato lançou o álbum Trilhas de Minas, com 14 faixas inspiradas nas paisagens e memórias de infância em Franca (SP) e no sul de Minas Gerais. Disponível nas plataformas digitais, o trabalho inclui apresentações inclusivas para pessoas com deficiência, ressaltando as belezas e a cultura regional.