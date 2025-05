Carro capotado está há mais de 2 dias em córrego de Ribeirão Preto (SP) O acidente ocorreu após uma discussão entre um casal de namorados, levando o condutor a perder o controle do carro Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/05/2025 - 14h30 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h30 ) twitter

Um veículo, possivelmente um Honda Civic, está capotado há mais de 48 horas no córrego da Avenida Maurílio Biagi, em Ribeirão Preto (SP). O acidente ocorreu após uma discussão entre um casal de namorados, levando o condutor a perder o controle do carro. Ambos foram levados para a UPA com ferimentos leves. A Polícia Militar investiga o caso, enquanto a remoção do veículo ainda depende do proprietário. A situação tem chamado a atenção dos motoristas que passam pelo cruzamento, próximo ao bairro Jardim Irajá e Santa Cruz.