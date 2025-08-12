Caso Alípio: Assembleia de Moradores aprova expulsão de fazendeiro de prédio residencial A decisão unânime dos condôminos foi tomada após ele ameaçar moradores e ser preso preventivamente Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h37 ) twitter

O fazendeiro Alípio João Júnior foi expulso de um condomínio em Ribeirão Preto (SP) após ameaçar moradores e ser preso preventivamente. A decisão unânime dos condôminos visa garantir a segurança, enquanto ele aguarda julgamento por injúria racial e ameaças. A justiça deve decidir sobre a liminar que impede seu retorno ao local, mesmo que ele obtenha habeas corpus.