Caso Larissa: Elizabeth Arrabaça escreve carta da cadeia e confessa que nora e filha tomaram veneno Segundo ela, Larissa Rodrigues teria confundido veneno de rato com remédio para o estômago Balanço Geral Interior SP|Do R7 04/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h56 )

Elizabeth Arrabaça, suspeita na morte da professora de pilates Larissa Rodrigues, revela em carta escrita a próprio punho que o envenenamento da nora e também da própria filha foi acidental. Ela alega que Larissa confundiu veneno de rato com remédio para o estômago. A carta de quase quatro páginas será anexada ao inquérito, e a polícia continua, agora, as investigações com mais esse elemento.