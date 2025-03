Conheça a preparação de animais para filmes Adestradores e preparadores treinam pets para filmes e comerciais, priorizando o bem-estar animal Balanço Geral Interior SP|Do R7 05/03/2025 - 18h20 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h20 ) twitter

Descubra o fascinante mundo dos cães no cinema, com destaque para o cachorrinho Rose, estrela do filme ‘Ainda Estou Aqui’, primeiro brasileiro a ganhar um Oscar.

Conheça o trabalho de adestradores como Lincoln, que prepara pets para filmes e comerciais e a renomada preparadora Inchellon, que prioriza o bem-estar animal.

Saiba mais sobre o Oscar Canino, premiação britânica para pets talentosos, e a importância dos cães como companheiros fiéis ao longo de 25 mil anos de história humana.