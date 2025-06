Contratação de professores temporários divide opiniões em Ribeirão Preto (SP) A medida é criticada pelo sindicato, que aponta precarização do trabalho e impacto no vínculo entre professor e aluno Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/06/2025 - 14h42 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h42 ) twitter

A cidade de Ribeirão Preto (SP) enfrenta polêmica com a aprovação da contratação de professores temporários para a rede municipal. A medida, sancionada pelo prefeito, visa suprir a falta de docentes, mas é criticada pelo sindicato, que aponta precarização do trabalho e impacto no vínculo entre professor e aluno. O cadastro online prevê 825 vagas iniciais.