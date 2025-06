Corpo de adolescente morto por conta de celular é enterrado em Pontal (SP) Os suspeitos confessaram o sequestro e as agressões, mas negam o homicídio Balanço Geral Interior SP|Do R7 09/06/2025 - 14h33 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h33 ) twitter

O corpo de Alex Gabriel dos Santos, de 16 anos, foi encontrado após dois dias de buscas no Rio Pardo. O adolescente foi torturado e morto por quatro homens devido a um celular. A mãe, em estado de choque, pede por justiça. Os suspeitos confessaram o sequestro e as agressões, mas negam o homicídio. A polícia investiga o caso, que chocou a comunidade pela brutalidade e banalidade do motivo.