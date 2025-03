Criminosos tentam furtar agência bancária no centro de Franca (SP) e fogem sem levar dinheiro Dupla mascarada danificou portas e equipamentos, mas não conseguiu acessar o cofre; polícia investiga Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens mascarados tentaram furtar uma agência bancária no centro de Franca (SP) em plena luz do dia. As câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos danificaram portas e equipamentos, mas não conseguiram levar dinheiro.

A polícia foi acionada e investiga o caso, enquanto moradores cobram maior policiamento na região.