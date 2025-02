IML identifica os 12 mortos em acidente de ônibus com universitários em Nuporanga Todos os estudantes eram de São Joaquim da Barra e estavam em ônibus que sofreu acidente nesta quinta (20) Balanço Geral Interior SP|Do R7 Record Interior SP 21/02/2025 - 12h44 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dez mortos em acidente de ônibus com universitários em Nuporanga são identificados

Os 12 corpos dos estudantes mortos no acidente entre um ônibus com universitários e uma carreta, na noite desta quinta-feira (20), em Nuporanga, foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra. Todas as vítimas já foram identificadas pelo IML. O motorista da carreta foi preso em flagrante por omissão de socorro e tentativa de fuga do local do acidente; a Perícia também foi acionada e as causas do acidente vão ser apuradas.