Doenças respiratórias em crianças sobrecarregam pronto-socorro em Franca (SP) O pronto-socorro infantil da cidade está sobrecarregado, com longas esperas para atendimento Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 17h11 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h11 )

Com a chegada do inverno, Franca (SP) enfrenta um aumento significativo nos casos de doenças respiratórias, especialmente entre crianças. O pronto-socorro infantil da cidade está sobrecarregado, com longas esperas para atendimento.

Especialistas alertam para a importância de medidas preventivas, como manter ambientes ventilados e higienizar as mãos, para evitar a proliferação de vírus.

Além disso, é crucial procurar atendimento médico em casos de sintomas graves, como febre alta e dificuldade para respirar.