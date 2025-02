Dono de guincho troca tiros com ladrões durante tentativa de assalto, em Ribeirão Preto Crime aconteceu na manhã desta quarta (19), no Jardim Procópio, Zona Norte da cidade; ninguém foi preso Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h51 ) twitter

Houve troca de tiros na manhã desta quarta (19) durante uma tentativa de assalto ao dono de um guincho, no Jardim Procópio, Zona Norte de Ribeirão Preto. Imagens de câmeras de segurança mostraram quando os criminosos armados cercam o guincho e abordam o motorista, que estava armado e disparou contra a dupla. Durante o tiroteio, o dono do guincho sofreu um ferimento no queixo; os criminosos fugiram e teriam entrado em um ônibus. Equipes da Polícia Militar, com apoio do Helicóptero Águia e das motos da ROCAM, reforçaram o patrulhamento na região, mas ninguém foi preso.