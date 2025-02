Efeito cascata: alta dos combustíveis reflete em outros serviços Preço do etanol, da gasolina e do diesel subiu R$0,30 em Franca (SP) Balanço Geral Interior SP|Do R7 06/02/2025 - 13h57 (Atualizado em 06/02/2025 - 13h57 ) twitter

Em Franca (SP), o preço do etanol, da gasolina e do diesel subiu R$0,30. O aumento, que passou a vigorar no último fim de semana e foi impulsionado pelo reajuste do ICMS, já está refletindo no preço de fretes e corridas de aplicativo.

Além disso, de acordo com especialistas, o novo aumento traz sérios impactos ao custo de vida da população, especialmente no preço dos alimentos.