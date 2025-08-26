Eleitores de Sales de Oliveira voltam às urnas dia 14 de setembro para eleger novo prefeito
Dois candidatos disputam o cargo: Mônica da Silva Favarim, advogada, e Thiago Oliveira, vereador e prefeito interino
Sales Oliveira (SP) se prepara para uma eleição suplementar em 14 de setembro, após a cassação do prefeito Fábio Graton por fraude. Dois candidatos disputam o cargo: Mônica da Silva Favarim, advogada, e Thiago Oliveira, vereador e prefeito interino. A população espera melhorias e compromisso com as finanças públicas no novo mandato.