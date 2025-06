Empresário que matou entregador atropelado vai responder por 4 crimes O acidente ocorreu em 16 de março, com a moto da vítima sendo arrastada por 7 km Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h37 ) twitter

O empresário Elieser de Fraga foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo e omissão de socorro após atropelar o entregador Régis Antonillo em Ribeirão Preto (SP). O acidente ocorreu em 16 de março, com a moto da vítima sendo arrastada por 7 km. Elieser se apresentou à polícia cinco dias depois. A defesa alega que ele não teve culpa e colaborou com as investigações.