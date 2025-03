Especialistas alertam para o aumento nos casos de COVID Foram confirmadas oito mortes e mais de 460 casos desde janeiro Balanço Geral Interior SP|Do R7 05/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h52 ) twitter

Especialistas alertam para o aumento de casos de Covid-19 nas próximas semanas, especialmente após o carnaval. Em Ribeirão Preto, foram confirmadas oito mortes e mais de 460 casos desde janeiro.

Apesar dos avanços no tratamento, muitos ainda convivem com sequelas. A advogada Karina compartilha sua experiência com linfedema e problemas oftálmicos após a infecção.

A vacinação continua crucial, com altas taxas de cobertura para a primeira e segunda doses, mas reforços ainda são necessários. O infectologista destaca a importância de manter as vacinas em dia e a cautela em aglomerações. A Covid-19 persiste, e a vacinação é essencial para evitar casos graves.