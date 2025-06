Estudante de Ribeirão Preto (SP) integra equipe que venceu maior torneio aeroespacial universitário do mundo O feito trouxe orgulho para o Brasil e impulsiona Lucas a sonhar com futuros lançamentos, quem sabe até pela NASA Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h13 ) twitter

Um grupo de estudantes brasileiros conquistou o primeiro lugar no maior torneio aeroespacial universitário do mundo, realizado em junho nos EUA. Lucas, de Ribeirão Preto (SP), e sua equipe da Universidade Federal do ABC, destacaram-se na competição IREC com um foguete de motor caseiro. O feito trouxe orgulho para o Brasil e impulsiona Lucas a sonhar com futuros lançamentos, quem sabe até pela NASA.